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Элис Орр-Юинг
Элис Орр-Юинг Alice Orr-Ewing
Киноафиша Персоны Элис Орр-Юинг

Элис Орр-Юинг

Alice Orr-Ewing

Дата рождения
7 июля 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Хаммерсмит, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Будет больно 8.2
Будет больно (2022)
Вселенная Стивена Хокинга 7.6
Вселенная Стивена Хокинга (2014)
Молодая мамаша 7.3
Молодая мамаша (2012)

Фильмография Элис Орр-Юинг

Будет больно 8.2
Будет больно
драма, комедия, мини-сериал 2022, Великобритания
Заговор дьявола 5.6
Заговор дьявола The Devil Conspiracy
ужасы, триллер, мистика 2022, Чехия / США / Финляндия
Смотреть трейлер
Вселенная Стивена Хокинга 7.6
Вселенная Стивена Хокинга The Theory of Everything
биография, драма 2014, Великобритания
Смотреть трейлер
Молодая мамаша 7.3
Молодая мамаша
комедия 2012, Великобритания
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