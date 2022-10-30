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7.4
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Река желания
7.4
Река желания
, 2022
O Rio do Desejo
Бразилия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
7.4
В ролях
Ромуло Брага
Dalmo
Дэниэл де Оливейра
Dalberto
Гэбриел Леоне
Armando
Хорхе Пас
Коко Кьярелла
Софи Шарлотта
Anaira
Режиссер
Сержиу Машадо
Сценарист
Сержиу Машадо
,
Джордж Уолкер Торрес
,
Мария Камарго
,
Милтон Хатум
,
Juliana Soares
Композитор
Бето Вильярес
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Бразилия
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
30 октября 2022
Дата выхода
23 марта 2023
Бразилия
16
15 июня 2023
Южная Корея
Производство
Gullane
Другие названия
O Rio do Desejo, River of Desire, Arzu Nehri, Cidade Ilhada, Fiume di passione, Himude jõgi, Farewell Captain, Island City, O Adeus do Comandante
Еще
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
13
голосов
6.6
IMDb
Обновлено 4 сентября 2023
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