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Постер фильма Река желания
7.4
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7.4

Река желания

, 2022
O Rio do Desejo
Бразилия / драма / 18+
Постер фильма Река желания
7.4

В ролях

Ромуло Брага
Dalmo
Дэниэл де Оливейра
Дэниэл де Оливейра
Dalberto
Гэбриел Леоне
Гэбриел Леоне
Armando
Хорхе Пас
Коко Кьярелла
Софи Шарлотта
Софи Шарлотта
Anaira
Режиссер Сержиу Машадо
Сценарист Сержиу Машадо, Джордж Уолкер Торрес, Мария Камарго, Милтон Хатум, Juliana Soares
Композитор Бето Вильярес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 30 октября 2022
Дата выхода
23 марта 2023 Бразилия 16
15 июня 2023 Южная Корея
Производство Gullane
Другие названия
O Rio do Desejo, River of Desire, Arzu Nehri, Cidade Ilhada, Fiume di passione, Himude jõgi, Farewell Captain, Island City, O Adeus do Comandante

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 4 сентября 2023

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