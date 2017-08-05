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Когда-то здесь была Бразилиа
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Era uma Vez Brasília

Когда-то здесь была Бразилиа, 2017

2017 / Бразилия / Португалия
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О фильме

В 1959 году межгалактический агент WA4 задержан за нелегальный захват земли и отправлен в космос. Он получает задание отправиться на Землю и устранить президента Жуселина Кубичека в день переноса столицы страны в город Бразилиа, с чем было связано столько надежд. Но корабль потерялся во времени и приземлился в 2016 году в Сейландию. Фильм Адирлея Кейроса — сам по себе НЛО, документальная фантастика про современную Бразилию после импичмента Дилме Русеф. Обычно научная-фантастика — прерогатива больших студий и денег, богатых и знаменитых. Рукотворный ремейк «Терминатора» для Кейроса — в первую очередь этический жест. Он работает и снимает с теми, кто лишен всего — здоровья, жилья, уважения. Но не воображения и веры в искусство. Униженные и оскорбленные здесь становятся супергероями, которым режиссер возвращает чувство достоинства.

4.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 августа 2017
Премьера в мире 5 августа 2017
Возраст 18+
Режиссер
Адирлей Кейрос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Когда-то здесь была Бразилиа 1 постер
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