Полнометражный режиссерский дебют Ханса-Кристиана Шмида. Дебют в кино актрисы Франки Потенте.

Сцену в открытом бассейне снимали в начале лета; было холодно, к тому же бассейн был довольно глубокий для прыжков в воду. Франка Потенте и её партнёр сильно замёрзли во время съёмок. К тому же, на актрисе были трусики из специальной толстой ткани, которых не хватало для дублей, и их приходилось сушить феном.

Франка Потенте не умела играть на гитаре, и поэтому в одной из сцен она только делает вид, что перебирает пальцами по струнам.

Название фильма – это шутка, которую произносит один из друзей Анны: «Почему нельзя вечером после пяти идти в джунгли? – Потому что слоны тренируются в прыжках с парашютом – Почему у крокодила плоская пасть? – Он пошёл в джунгли после пяти».

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