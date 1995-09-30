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После пяти вечера в джунглях
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Nach funf im urwald

После пяти вечера в джунглях, 1999

1999
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть О фильме
Полнометражный режиссерский дебют Ханса-Кристиана Шмида. Дебют в кино актрисы Франки Потенте.
Сцену в открытом бассейне снимали в начале лета; было холодно, к тому же бассейн был довольно глубокий для прыжков в воду. Франка Потенте и её партнёр сильно замёрзли во время съёмок. К тому же, на актрисе были трусики из специальной толстой ткани, которых не хватало для дублей, и их приходилось сушить феном.
Франка Потенте не умела играть на гитаре, и поэтому в одной из сцен она только делает вид, что перебирает пальцами по струнам.
Название фильма – это шутка, которую произносит один из друзей Анны: «Почему нельзя вечером после пяти идти в джунгли? – Потому что слоны тренируются в прыжках с парашютом – Почему у крокодила плоская пасть? – Он пошёл в джунгли после пяти».
Родители Анны возвращаются домой и не могут поверить своим глазам – вечеринка по поводу дня рождения дочери превратила квартиру в свинарник, а на полу в разных позах застыли ее друзья. А когда папа находит в холодильнике пенис, выструганный из редьки, он не выдерживает. После шумного выяснений отношений Анна сбегает из дома. Итак, пока 17-летняя девушка познает специфику ночной жизни Мюнхена, её родителей внезапно настигает их во многих отношениях не самая примерная молодость...
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 30 сентября 1995
Возраст 18+
Режиссер
Ханс-Кристиан Шмид
В ролях
Франка Потенте
Франка Потенте
Аксель Мильберг
Дагмар Манцель
Фарина Брок
Петер Эндер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма После пяти вечера в джунглях 1 постер
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