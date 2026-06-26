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Постер фильма Con City
8.9
Con City - Трейлер
Киноафиша Фильмы Con City
8.9

Con City

, 2026
Con City
Индия / комедия, криминал, драма
Трейлеры
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Постер фильма Con City
8.9
Пойду 0
Не пойду 0
Con City - Трейлер
Con City  Трейлер

В ролях

Arjun Das
Анна Бен
Йоги Бабу
Jacky
Vadivukkarasi
Тамби Рамайа
Ramesh Thilak
Imman Annachi
Понваннан
Madhan Kumar Dhakshinamoorthy
Sathanand
Raghu Esakki
Рада Рави
Режиссер Harish Durairaj
Сценарист Harish Durairaj, Mohan Rajan, Vijay M. P., Ubasakan, Sudhir Muthu, Harihara Tamilselvan, Gokul Sukumaran
Композитор Sean Roldan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 26 июня 2026
Дата выхода
26 июня 2026 Германия 12
26 июня 2026 Индия
26 июня 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $15 019
Производство Klout Studios, M&M Movie Makers, Power House Pictures
Другие названия
Con City

Рейтинг фильма

8.9
Оцените 12 голосов
8.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Con City - Трейлер
Con City Трейлер
Con City - Тизер
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