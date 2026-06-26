В ролях
Madhan Kumar Dhakshinamoorthy
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Harish Durairaj
Сценарист
Harish Durairaj, Mohan Rajan, Vijay M. P., Ubasakan, Sudhir Muthu, Harihara Tamilselvan, Gokul Sukumaran
Композитор
Sean Roldan
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
26 июня 2026
Дата выхода
|26 июня 2026
|Германия
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|12
|26 июня 2026
|Индия
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|26 июня 2026
|ОАЭ
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|18TC
Сборы в мире
$15 019
Производство
Klout Studios, M&M Movie Makers, Power House Pictures