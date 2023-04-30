Наша рецензия

Семья преподобного Хо Сука (Ким Мин-джэ) пережила огромную утрату. При туманных обстоятельствах погиб их больной сын. Несмотря на то что у них еще трое детей, они решают усыновить мальчика Исаака. Он очень плохо видит, и другие дети относятся к новому брату с недоверием: кажется, что мальчик видит что-то недоступное обычным людям. Снятый дебютанткой в большом кино Ким Джин-ён триллер про тайны прошлого использует вполне понятные художественные приемы фильма ужасов, но для полного…