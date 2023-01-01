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Прекрасные создания
Прекрасные создания, 2022: актеры и роли
Berdreymi
Прекрасные создания
2022 / Чехия / Дания / Исландия / Нидерланды / Швеция
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Прекрасные создания, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гутмундур Арнар Гудмундсон
В ролях
Биргир Дагур Бьяркасон
Birgir Dagur Bjarkason
Аскелл Эйнар Палмасон
Áskell Einar Pálmason
Виктор Бенони Бенедиктссон
Viktor Benóný Benediktsson
Снорри Рафн Фриманнссон
Snorri Rafn Frímannsson
Сунна Лиф Арнарсдоттир
Sunna Líf Arnarsdóttir
Камилла Гудрун Лоуэн
Kamilla Guðrún Lowen
Кристин Исолд Йоханнесдоттир
Kristín Ísold Jóhannesdóttir
Исгердур Эльфа Гуннарсдоттир
Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir
Адалбьёрг Эмма Хафстейнсдоттир
Aðalbjörg Emma Hafsteinsdóttir
Блер Хинрикссон
Blær Hinriksson
Оулавюр Дарри Оулафссон
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