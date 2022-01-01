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Джессика Маттен
Джессика Маттен
Jessica Matten
О персоне
Фильмография
Джессика Маттен
Jessica Matten
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Дата рождения
30 ноября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Эдмонтон, Альберта, Канада
Рост
177 см
Биография Джессики Маттен
Родилась 30 ноября 1985 года. Эдмонтон, Альберта, Канада.
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