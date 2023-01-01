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Скоро в прокате "Астрал. Сомния"
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Аватар: Легенда об Аанге. Фильм 1
Аватар: Легенда об Аанге. Фильм 1, 2025: актеры и роли
Untitled Avatar: The Last Airbender Film 1
Аватар: Легенда об Аанге. Фильм 1
2025
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
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Аватар: Легенда об Аанге. Фильм 1, 2025: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Лорен Монтгомери
Lauren Montgomery
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
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Отзывы
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