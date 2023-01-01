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Киноафиша Фильмы Аватар: Легенда об Аанге. Фильм 1 Аватар: Легенда об Аанге. Фильм 1, 2025: актеры и роли
Untitled Avatar: The Last Airbender Film 1 Аватар: Легенда об Аанге. Фильм 1 2025
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Аватар: Легенда об Аанге. Фильм 1, 2025: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Лорен Монтгомери Lauren Montgomery
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
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