«Помнить»: Рецензия Киноафиши

Хан Пхиль Чжу по прозвищу Фредди – восьмидесятилетний старик с опухолью мозга и прогрессирующей деменцией, у которого умерла жена. Прежде чем отойти в мир иной, вдовец решает отомстить всем тем, кто был повинен в гибели его семьи свыше полувека назад. Вытатуировав имена врагов на пальцах, бывший военнослужащий убивает их одного за другим, не оставляя никаких следов. Но сможет ли он осуществить план прежде, чем память исчезнет навсегда?

«Помнить» – вольный ремейк одноименной кинокартины с Кристофером Пламмером, поставленной Атомом Агаяном в 2015 году. В оригинале центральной темой являлся холокост, тогда как в южнокорейской адаптации речь идет о японской оккупации. И если в англоязычной версии пенсионер охотился на беглого офицера СС в одиночку, лишь изредка получая указания от другого старика Макса по телефону, то в ремейке у протагониста появляется юный напарник Ин Гю (он же Джейсон), невольный свидетель кровавой мести. Нужда в деньгах вынудила молодого официанта стать водителем Фредди и вытаскивать того из любых передряг. Также параллельно с основными событиями разворачивается полицейское расследование, во главе которого находится типичный принципиальный коп Кан Ен Сик. И самое важное: ключевую роль исполнил не артист преклонного возраста, а загримированный 55-летний актер Ли Сон-мин. Новшества позволили режиссеру Ли Иль-хену добавить динамики: история о еле передвигающемся мстителе Пламмера пусть и захватывала, но развивалась крайне медленно, а враг был лишь один, в то время как Фредди устраивает целую бойню в духе «Убить Билла».

Помнить

Создатели фильма не занимают ни одну из сторон, хотя мотивы для самосуда, как кажется, благие: отец главного героя был ложно обвинен в преступлении и в заключении подвергся пыткам со смертельным исходом; на почве трагедии у матери случился психический срыв, и ее поместили в психиатрическую больницу, где она умерла; брата обманом сослали в трудовой лагерь, в результате чего он скончался, работая на шахте; сестру же заставили стать девушкой для утех японских солдат и довели до самоубийства. Сам Фредди предстает перед нами добродушным старцем, который безвозмездно помогает коллеге Джейсону вернуть выручку, не понаслышке знает о «Старкрафте», а во время рождественских праздников наряжается Санта-Клаусом и развлекает клиентов. Да и как можно не сопереживать умирающему пенсионеру, недавно похоронившему жену? Однако жажда мести целиком заполоняет разум ветерана, застрявшего в прошлом и отказывающегося даже слышать о сотрудничестве корейцев с японцами. Когда благородный мститель начинает шантажировать коллаборациониста убийством его внучки на глазах у толпы, предполагаемый герой трансформируется в преступника окончательно.

Помнить

Триллер «Помнить» дает зрителям (в первую очередь корейцам) богатую пищу для размышлений о прошлом нации, заставляет задуматься о причинах произошедшего, а также о том, можно ли оправдать личную вендетту. Впрочем, несмотря на затрагивающуюся тему, перед нами фактически бадди-муви с погонями, драками и стрельбой, лишенное нерва первоисточника, но неплохо справляющееся с развлекательной функцией.