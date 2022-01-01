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О персоне
Фильмография
Ли Сын-джун
Lee Seung-joon
Киноафиша
Персоны
Ли Сын-джун
Ли Сын-джун
Lee Seung-joon
Дата рождения
3 сентября 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Популярные фильмы
Анатомия убийств
(2021)
5.5454545
Помнить
(2022)
0
Фильмография Ли Сын-джун
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Год
Все
2022
2021
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
Помнить
Rimembeo
боевик, драма
2022, Корея
Билеты
5.5
Анатомия убийств
Vanishing
криминал, драма, детектив
2021, Франция
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