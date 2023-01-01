Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Банши Инишерина Банши Инишерина
Киноафиша Фильмы Банши Инишерина Банши Инишерина, 2022: актеры и роли
The Banshees of Inisherin Банши Инишерина 2022 / Ирландия / Великобритания
8.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Банши Инишерина, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин МакДона Мартин МакДона Martin McDonagh
В ролях
Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Барри Кеоган Барри Кеоган Barry Keoghan Керри Кондон Керри Кондон Kerry Condon Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Пэт Шорт Пэт Шорт Pat Shortt Гари Лайдон Gary Lydon
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Пустое место: Тарасова дала звонкую оплеуху Трусовой после роковой ошибки
В титрах не указан: вот какой известный актер сыграл в «12 стульях»
В России только одна певица может соперничать с Ротару и Пугачевой: ее тоже многие ненавидят
Взрослое фото 10-летней Алисы Тепляковой вызвало громкий скандал: уже не девочка
Продукты раздают, а самое странное сохраняют: самые дикие экспонаты музея капитал-шоу «Поле чудес»
Лучше заплатить в 100 раз больше: почему никто не хотел носить советские джинсы
Тест: что мешает вам двигаться вперед?
Это новолуние в ноябре 2023 года изменит жизнь всех знаков Зодиака: не у всех в лучшую сторону
«Дикий вопрос»: у специалиста по этикету уши вянут, когда с ней беседуют на эту тему
Успех Акиньшиной и не снился: не узнаете в этой рыжей бестии малышку из «Сестер»
Советских детей обманули: от правды о Сове из «Винни-Пуха» оторопь берет
В 90-е все хотели быть как русская Мадонна: что стало с Ликой Стар за границей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше