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Банши Инишерина
Отзывы о фильме «Банши Инишерина»
The Banshees of Inisherin
Банши Инишерина
2022 / Ирландия / Великобритания
Трейлер
8.2
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
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nikolajkorytko50
3 июня 2023, 20:24
Оценка
кайф
3 июня 2023, 20:24
0
0
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Ferensy
29 июня 2023, 02:18
Оценка
Ох.... насколько же мрачно тугой фильм. Прям смотришь и погружаешься в какую-то вязкую безнадёгу. Понравился. Актёры супер. Переживал, из-за событий фильма, по итогу за собаку.
29 июня 2023, 02:18
0
0
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Киноафиша.инфо
29 июня 2023, 11:26
в ответ на сообщение
Ferensy от 29 июня 2023, 02:18
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:26
0
0
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