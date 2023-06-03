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Банши Инишерина Банши Инишерина
Киноафиша Фильмы Банши Инишерина Отзывы о фильме «Банши Инишерина»
The Banshees of Inisherin Банши Инишерина 2022 / Ирландия / Великобритания
8.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Банши Инишерина»

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nikolajkorytko50 3 июня 2023, 20:24
Оценка
кайф
3 июня 2023, 20:24 Ответить
Ferensy 29 июня 2023, 02:18
Оценка
Ох.... насколько же мрачно тугой фильм. Прям смотришь и погружаешься в какую-то вязкую безнадёгу. Понравился. Актёры супер. Переживал, из-за событий фильма, по итогу за собаку.
29 июня 2023, 02:18 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2023, 11:26
в ответ на сообщение Ferensy от 29 июня 2023, 02:18
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:26 Ответить
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