Киноафиша
Фильмы
Банши Инишерина
Награды и номинации фильма Банши Инишерина
Награды и номинации фильма Банши Инишерина 2022
Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший британский фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Лучший актер
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 2023
Премия за восстановление репутации
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Те, кто сидел за советской партой, сразу видят этот киноляп в сериале «Слово пацана»: как Крыжовников допустил такую вопиющую неточность?
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров
В «Моем соседе Тоторо» больше боли, чем кажется на первый взгляд: Миядзаки зашифровал в аниме собственную историю
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
Выбирайте сторону: зрители назвали к 100-летию Мордюковой три ее лучшие роли — и в СССР с результатами точно не согласились бы
Отгадываем загадку №16 из «Места встречи изменить нельзя»: Жеглов жестко унизил Шарапова, но не все поняли – как именно
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
НГ!!! «Как между мамой и папой выбирать»: ИИ сравнил «Иронию судьбы» с «Карнавальной ночью» и назвал лучший советский новогодний фильм в истории
Попросили нейросеть придумать самый сложный тест на знание «Москва слезам не верит»: мы ответили лишь на 2/6 – справитесь лучше?
