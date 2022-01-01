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Globe: Генрих IV. Часть 2 Globe: Генрих IV. Часть 2
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Globe: Henry IV Part 2

Globe: Генрих IV. Часть 2, 182

182 / Великобритания
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О фильме

Постановка Шекспировского театра «Глобус».

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Продолжительность 3 часа 2 минуты
Год выпуска 182
Возраст 16+
Режиссер
Доминик Дромгул
В ролях
Джейми Паркер
Роджер Аллам
Роджер Аллам
Оливер Коттон
Сэм Крейн
Барбара Мартен
Барбара Мартен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Globe: Генрих IV. Часть 2 1 постер
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