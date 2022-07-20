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Globe: Сон в летнюю ночь
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A Midsummer Night's Dream

Globe: Сон в летнюю ночь, 2014

2014 / Великобритания
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Причины посмотреть О фильме

Спектакль идет на английском языке с русскими субтитрами.

Лизандр и Деметрий влюблены в одну и ту же прекрасную афинянку – Гермию. Каждый из них пытается добиться руки девушки, однако ее сердце принадлежит Лизандру. Отец Гермии считает юношу не подходящей партией для дочери и поэтому не дает молодым людям своего согласия на брак. Тогда Лизандр и Гермия решают покинуть Афины – чтобы обвенчаться. Однако их планам мешает Елена, безответно влюбленная в Деметрия – она выдает беглецов. Деметрий тут же бросается в погоню, чтобы вернуть Гермию, Елена отправляется за ним. Однако в лесу влюбленных поджидает дух Пэк, маленький эльф, который способен сбить с пути кого угодно!

В это же время царь фей и эльфов Оберон со своей супругой Титанией находятся в ссоре – они никак не могут поделить мальчика-пажа Титании. Чтобы обмануть супругу, Оберон просит Пэка дать той волшебного зелья – и тогда Титания влюбляется в Мотка, ткача с ослиной головой.

Сам же Моток, который играет Пирама в пьесе, предназначенной для свадебного торжества, решает, что ослиная голова, подаренная ему Пэком, и любовь Титании – всего лишь сон.

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Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2014
Возраст 16+
Режиссер
Доминик Дромгул
В ролях
Джон Лайт
Мишель Терри
Мэтью Теннисон
Оливия Росс
Оливия Росс
Сара МакРей
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Globe: Сон в летнюю ночь 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Балтика
19:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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«Globe: Сон в летнюю ночь» в кинотеатрах

Сегодня 20 ср 27 пт 5
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