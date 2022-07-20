Globe: Сон в летнюю ночь, 2014

Лизандр и Деметрий влюблены в одну и ту же прекрасную афинянку – Гермию. Каждый из них пытается добиться руки девушки, однако ее сердце принадлежит Лизандру. Отец Гермии считает юношу не подходящей партией для дочери и поэтому не дает молодым людям своего согласия на брак. Тогда Лизандр и Гермия решают покинуть Афины – чтобы обвенчаться. Однако их планам мешает Елена, безответно влюбленная в Деметрия – она выдает беглецов. Деметрий тут же бросается в погоню, чтобы вернуть Гермию, Елена отправляется за ним. Однако в лесу влюбленных поджидает дух Пэк, маленький эльф, который способен сбить с пути кого угодно!

В это же время царь фей и эльфов Оберон со своей супругой Титанией находятся в ссоре – они никак не могут поделить мальчика-пажа Титании. Чтобы обмануть супругу, Оберон просит Пэка дать той волшебного зелья – и тогда Титания влюбляется в Мотка, ткача с ослиной головой.

Сам же Моток, который играет Пирама в пьесе, предназначенной для свадебного торжества, решает, что ослиная голова, подаренная ему Пэком, и любовь Титании – всего лишь сон.