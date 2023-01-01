Globe: Ромео и Джульетта, 2009

Два знатных веронских семейства – Монтекки и Капулетти – ведут давнюю вражду между собой. После очередной схватки Герцог Эскал объявляет, что следующий, кто вновь посмеет пролить чужую кровь, будет казнен. Ромео, сын синьора и синьоры Монтекки, не принимал участия в драке – его думы были заняты размышлениями о Розалине, в которую юноша безответно влюблен. Его кузен Бенволио и друг Меркуцио пытаются отвлечь Ромео от грустных мыслей, развлекая шутками и уговаривая тайно посетить бал, на котором будет присутствовать Розалина.

В доме Капулетти, тем временем, все готовятся большому торжеству. Джульетту кормилица приглашает к матери: и та ей говорит, что на балу девушка должна будет встретиться со своим будущим женихом – прекрасным графом Парисом, родственником Герцога.

Ромео появляется на празднике в маске и забывает о Розалине в тот момент, когда впервые видит ее подругу – юную Джульетту. Девушка также не может отвести от Ромео глаз, они целуют друг друга – и лишь после этого обнаруживают, что принадлежат к враждующим семействам…