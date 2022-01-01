Антигона, 1961

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о выходе в прокат 6.7 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 1961 Премьера в мире 31 мая 1961 Режиссер Георгас Дзавеллас В ролях Ирен Папа Никос Казис Манос Катракис Все актеры и съемочная группа 2 постера

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