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Антигона
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Antigoni

Антигона, 1961

1961 / Греция
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1961
Премьера в мире 31 мая 1961
Режиссер
Георгас Дзавеллас
В ролях
Ирен Папа
Никос Казис
Манос Катракис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Антигона 2 постера
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