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Антигона
Antigoni
Антигона, 1961
1961 / Греция
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
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6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1961
Премьера в мире
31 мая 1961
Режиссер
Георгас Дзавеллас
В ролях
Ирен Папа
Никос Казис
Манос Катракис
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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