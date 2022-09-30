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Эра выживания Эра выживания
Киноафиша Фильмы Эра выживания Отзывы о фильме «Эра выживания»
Vesper Эра выживания 2022 / Литва / Франция / Бельгия
6.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Эра выживания»

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moonmelnik 30 сентября 2022, 17:35
Оценка
Фильм скучноват, многое не раскрыли смысл. Зря потратила время.
30 сентября 2022, 17:35 Ответить
efimov.daniil24122007 2 октября 2022, 16:16
Оценка
Фильм скучный, на любителя.
2 октября 2022, 16:16 Ответить
Любовь Любовь 3 октября 2022, 01:52
Оценка
Не понравился,муть какая—то
3 октября 2022, 01:52 Ответить
Comon 4 октября 2022, 12:48
Оценка
Настоящая не гламурная фантастика, супер фильм.
4 октября 2022, 12:48 Ответить
gnumeric 6 октября 2022, 11:25
Оценка
Задумка интересная, но реализация паршивая. Спец эффекты реалистичные, но идея не раскрыта, все сумбурно и скомкано, сюжетная линия короткая и ее конец уже виден после 5 минут просмотра
6 октября 2022, 11:25 Ответить
Mr Babooinum 9 октября 2022, 18:29
Прекрасный фильм. Не читайте "плохих" отзывов. Хорошее добротное европейское кино. Хорошая съёмка, фактурная, Не слишком заумное, не слишком легкое. Есть немного жестокости поэтому 16+, хотя с 14 смотреть вполне и до.
Да, это немного "арт", но для широкой аудитории.
9 октября 2022, 18:29 Ответить
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