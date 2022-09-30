Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Эра выживания
Отзывы о фильме «Эра выживания»
Vesper
Эра выживания
2022 / Литва / Франция / Бельгия
Трейлер
6.5
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Эра выживания»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
moonmelnik
30 сентября 2022, 17:35
Оценка
Фильм скучноват, многое не раскрыли смысл. Зря потратила время.
30 сентября 2022, 17:35
1
0
Ответить
efimov.daniil24122007
2 октября 2022, 16:16
Оценка
Фильм скучный, на любителя.
2 октября 2022, 16:16
0
0
Ответить
Любовь Любовь
3 октября 2022, 01:52
Оценка
Не понравился,муть какая—то
3 октября 2022, 01:52
1
0
Ответить
Comon
4 октября 2022, 12:48
Оценка
Настоящая не гламурная фантастика, супер фильм.
4 октября 2022, 12:48
0
0
Ответить
gnumeric
6 октября 2022, 11:25
Оценка
Задумка интересная, но реализация паршивая. Спец эффекты реалистичные, но идея не раскрыта, все сумбурно и скомкано, сюжетная линия короткая и ее конец уже виден после 5 минут просмотра
6 октября 2022, 11:25
1
0
Ответить
Mr Babooinum
9 октября 2022, 18:29
Прекрасный фильм. Не читайте "плохих" отзывов. Хорошее добротное европейское кино. Хорошая съёмка, фактурная, Не слишком заумное, не слишком легкое. Есть немного жестокости поэтому 16+, хотя с 14 смотреть вполне и до.
Да, это немного "арт", но для широкой аудитории.
9 октября 2022, 18:29
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
4 комментария
Король неба
63 комментария
Волшебник Изумрудного города
1 комментарий
Клон
1 комментарий
Рапунцель: Запутанная История
1 комментарий
Как приручить дракона
1 комментарий
Тачки 2
1 комментарий
Храброе сердце
1 комментарий
2012
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
Чаплину приписывали роман с гражданкой СССР: вы будете в шоке, когда ее увидите
Растолстел и был никому не нужен: жизнь Леньки из фильма «Любовь и голуби» не сложилась
«Время не лечит»: как живет безутешная вдова Шатунова спустя год после смерти певца
Это ее дедушка? Люди и не подозревали, как сильно сдал бывший певицы Славы
«Даже говорить о ней не хочется»: Галкин безжалостно растоптал Пугачеву
Верится с трудом: эту тайну Никулина десятилетиями скрывали от зрителей
Отказала старику и поплатилась: советская актриса, которую обожали миллионы, пропала неспроста
«Никто никуда не поедет»: российским спортсменам нечего и мечтать об Олимпиаде
Лучше бы просто «голое»: пикантное платье Эммы Уотсон шокировало народ
«Страшненькая: студентку, ради которой Лифанов бросил жену, заклеймили старухой
Асмус выбрала любовника, который как две капли воды похож на ее отца: убедитесь сами (фото)
Мать детей Отара Кушанашвили не красотка: обомлеете, когда ее увидите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Да, это немного "арт", но для широкой аудитории.
Авторизация по e-mail