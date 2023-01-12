Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кровь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Удаляющая Удаляющая
Киноафиша Фильмы Удаляющая
Deleter

Удаляющая, 2022

2022 / Филиппины
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 12 января 2023
Режиссер
Михаил Ред
В ролях
Надин Люстр
Луиз Делос Рейес
МакКой Де Леон
Джеффри Идальго
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Удаляющая 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Клипмейкеры
Клипмейкеры
2022, Россия, комедия
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Астрал: Потомство
Астрал: Потомство
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши