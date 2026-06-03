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Постер фильма Пэдди
6.2
Киноафиша Фильмы Пэдди
6.2

Пэдди

, 2026
Peddi
Индия / боевик, драма, спорт
Пойду 4
Не пойду 0
Постер фильма Пэдди
6.2
Пойду 4
Не пойду 0

О фильме

В сельской местности Андхра-Прадеш в 1980-х годах энергичный сельский житель объединяет свою общину посредством спорта, чтобы защитить свою гордость от могущественного соперника.

В ролях

Рам Чаран Теджа
Рам Чаран Теджа
Peddi Pehelwan
Джанви Капур
Achiyyamma
Шива Раджкумар
Gournaidu
Джагапатхи Бабу
Appalasoori
Дивиенду Шарма
Ram Bujji
Dayanand Reddy
Упендра Лимайе
Villager
Viji Chandrashekhar
Satya
Шрути Хасан
Кришна Мурали Посани
Джон Виджай
Режиссер Бучи Бабу Сана
Сценарист Бучи Бабу Сана, Nagendra Kasi, Sri Raman Chinthakayala, Suneel Madhav
Композитор А. Р. Рахман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 9 июля 2026
Премьера в мире 3 июня 2026
Дата выхода
3 июня 2026 Бахрейн
3 июня 2026 Великобритания
4 июня 2026 Германия
13 июня 2026 Гонконг
4 июня 2026 Индия
3 июня 2026 Ирландия 12A
5 июня 2026 Непал
4 июня 2026 ОАЭ 18TC
5 июня 2026 Польша
3 июня 2026 США
Сборы в мире $4 060 857
Производство Vriddhi Cinemas, IVY Entertainment, Mythri Movie Makers
Другие названия
Peddi, Педи, Ramcharan16, RC 16, RC16

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 17 голосов
5.4 IMDb
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Отзывы о фильме

Comon 16 июня 2026, 02:42
Очередной сногсшибательный блокбастер о поиске национальной самоидентичности, страны с почти 6000летней историей, этож какими многовековыми… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 15:30
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
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