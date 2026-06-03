В ролях
Джагапатхи Бабу
Appalasoori
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Бучи Бабу Сана
Сценарист
Бучи Бабу Сана, Nagendra Kasi, Sri Raman Chinthakayala, Suneel Madhav
Композитор
А. Р. Рахман
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 40 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
9 июля 2026
Премьера в мире
3 июня 2026
Дата выхода
|3 июня 2026
|Бахрейн
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|3 июня 2026
|Великобритания
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|4 июня 2026
|Германия
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|13 июня 2026
|Гонконг
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|4 июня 2026
|Индия
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|3 июня 2026
|Ирландия
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|12A
|5 июня 2026
|Непал
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|4 июня 2026
|ОАЭ
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|18TC
|5 июня 2026
|Польша
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|3 июня 2026
|США
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Сборы в мире
$4 060 857
Производство
Vriddhi Cinemas, IVY Entertainment, Mythri Movie Makers
Другие названия
Peddi, Педи, Ramcharan16, RC 16, RC16