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Ужас Амитивилля Ужас Амитивилля
Киноафиша Фильмы Ужас Амитивилля Ужас Амитивилля, 1979: актеры и роли
The Amityville Horror Ужас Амитивилля 1979 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Ужас Амитивилля, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Розенберг Stuart Rosenberg
В ролях
Джеймс Бролин Джеймс Бролин James Brolin Марго Киддер Margot Kidder Род Стайгер Rod Steiger Дон Страуд Don Stroud Джон Ларч John Larch
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