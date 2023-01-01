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Ужас Амитивилля
Ужас Амитивилля, 1979: актеры и роли
The Amityville Horror
Ужас Амитивилля
1979 / США
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Ужас Амитивилля, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Розенберг
Stuart Rosenberg
В ролях
Джеймс Бролин
James Brolin
Марго Киддер
Margot Kidder
Род Стайгер
Rod Steiger
Дон Страуд
Don Stroud
Джон Ларч
John Larch
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