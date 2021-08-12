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Дневник современного отца
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Дневник современного отца, 2021

2021 / Чехия
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Иногда в жизни случаются непредвиденные ситуации, выходить из которых нужно по-мужски. Наташа и Доминик незапланированно становятся родителями. Наташа - успешный дизайнер детских игрушек - и с финансовым обеспечением семьи она справится лучше, поэтому решено, что главную заботу о младенце возьмет на себя Доминик, став, таким образом, отцом в декрете. К своим обязанностям он приступает, наивно надеясь, что у него будет оставаться еще достаточно времени на давно планируемое написание книги. Как же он ошибался! Доминику потребуется вся его изобретательность, чтобы справиться с малышом Ченеком в первый год его жизни, порой это будет казаться игрой на выживание. Однако, бок о бок с маленьким человеком Доминик начинает понимать, как разнообразна может быть любовь

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2021
Премьера в мире 12 августа 2021
Возраст 16+
Режиссер
Ян Галуза
В ролях
Люси Бенешова
Роберт Ясков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дневник современного отца 1 постер
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