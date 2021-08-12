Дневник современного отца, 2021

Иногда в жизни случаются непредвиденные ситуации, выходить из которых нужно по-мужски. Наташа и Доминик незапланированно становятся родителями. Наташа - успешный дизайнер детских игрушек - и с финансовым обеспечением семьи она справится лучше, поэтому решено, что главную заботу о младенце возьмет на себя Доминик, став, таким образом, отцом в декрете. К своим обязанностям он приступает, наивно надеясь, что у него будет оставаться еще достаточно времени на давно планируемое написание книги. Как же он ошибался! Доминику потребуется вся его изобретательность, чтобы справиться с малышом Ченеком в первый год его жизни, порой это будет казаться игрой на выживание. Однако, бок о бок с маленьким человеком Доминик начинает понимать, как разнообразна может быть любовь