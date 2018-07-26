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Дача на продажу
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Дача на продажу, 2018

2018 / Чехия
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О фильме

Родители продают старый дачный дом, который им больше не нужен. Прежде чем передать коттедж новому хозяину, мать решает устроить последний семейный сбор. Не все в восторге от этой идеи — семейные встречи всегда непредсказуемы. Идиллия быстро заканчивается, но настоящее приключение начинается сразу после рассвета, когда семья обнаруживает, что их дедушка пропал, а следы ведут в лес. Это фильм, близкий каждому, кто умеет любить и задумывается, как сделать так, чтобы любовь не приелась. У Томаша Павличека получились очень живые персонажи, очень человечные. Они — это мы, мы учимся у них быть добрее. А еще это весело.

6.1 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 26 июля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Томаш Павличек
В ролях
Ивана Хилкова
Давид Вавра
Тереза Воржишкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дача на продажу 1 постер
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