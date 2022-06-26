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Влюблённые в небо Влюблённые в небо
Киноафиша Фильмы Влюблённые в небо Отзывы о фильме «Влюблённые в небо»
Blue Thermal Влюблённые в небо 2022 / Япония
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Влюблённые в небо»

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Дмитрий Ңөвиқөв 26 июня 2022, 17:35
Оценка
Это того стоит, но 12+ это плохо
26 июня 2022, 17:35 Ответить
Дмитрий Ңөвиқөв 6 июля 2022, 18:51
Оценка
Обман
6 июля 2022, 18:51 Ответить
negativenoname91 7 июля 2022, 11:20
Оценка
А где?
7 июля 2022, 11:20 Ответить
negativenoname91 7 июля 2022, 11:21
в ответ на сообщение negativenoname91 от 7 июля 2022, 11:20
Оценка
Почему в кинотеатрах нема?
7 июля 2022, 11:21 Ответить
Вова Копылов 7 июля 2022, 12:32
Оценка
Почему
7 июля 2022, 12:32 Ответить
negativenoname91 10 июля 2022, 19:28
Оценка
Аниме показывают в озвучке Реанимедии, сюжет хороший.
10 июля 2022, 19:28 Ответить
Азат Ильдарханов 11 июля 2022, 21:27
Оценка
Приятный фильм
11 июля 2022, 21:27 Ответить
Ruslan Khusenov 12 июля 2022, 05:40
Оценка
Супер!
12 июля 2022, 05:40 Ответить
Ruslan Khusenov 12 июля 2022, 05:41
Оценка
Супер!!!
12 июля 2022, 05:41 Ответить
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