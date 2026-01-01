Меню
Фильмы
Решение уйти
Награды и номинации фильма Решение уйти
Награды и номинации фильма Решение уйти 2022
Каннский кинофестиваль 2022
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
