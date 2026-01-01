Меню
Награды и номинации фильма Решение уйти 2022

Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучшая режиссёрская работа
Номинант
