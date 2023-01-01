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Киноафиша Фильмы Решение уйти Решение уйти, 2022: актеры и роли
Decision to Leave Решение уйти 2022 / Южная Корея
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Решение уйти, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пак Чхан-Ук Пак Чхан-Ук Park Chan-wook
В ролях
Тан Вэй Тан Вэй Tang Wei Пак Хэ-иль Пак Хэ-иль Park Hae-il Ли Джон-хён Ли Джон-хён Lee Jeong-hyeon Ко Гён-пхё Ко Гён-пхё Ko Gyeong-pyo Ю Сын-мок Ю Сын-мок Yoo Seung-mok
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