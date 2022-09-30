Наша рецензия

Полицейский по имени Хэ-Джун (Пак Хэ-иль) работает в убойном отделе города Пусан и считается одним из лучших следователей. С женой они почти счастливы в своем «воскресном» браке (она живет в другом городе), что не мешает Хэ-Джуну периодически хандрить и страдать от бессонницы. Чтобы не терять времени даром, детектив в бессонные ночи предпочитает следить за подозреваемыми. Одной из таких является молодая вдова Со-Рэ (Тан Вэй). Ее муж разбился насмерть во время скалолазания, все улики…