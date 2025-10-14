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Постер фильма Будь как дома
7.9
Будь как дома - Официальный тизер-трейлер
Киноафиша Фильмы Будь как дома
7.9

Будь как дома

, 2026
Itt érzem magam otthon
Венгрия / драма, триллер
Трейлеры
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Постер фильма Будь как дома
7.9
Пойду 0
Не пойду 0
Будь как дома - Официальный тизер-трейлер
Будь как дома  Официальный тизер-трейлер

О фильме

Риту, обычную, но одинокую женщину, похищают. Ее похитители — семья Арпад; они утверждают, что ее зовут не Рита, а Сильви, сбежавшая из их семьи. В конце концов Рита понимает, что единственный выход — это вернуться внутрь: чтобы сбежать, она должна выдать себя за Сильви. Чем больше она становится потерянной девочкой, тем больше узнает о семье и понимает, что ее жизнь висит на волоске.

В ролях

Рози Ловас
Szilvi
Дорка Гриллуш
Juli
Иштван Знаменак
Rudi
Корнел Шимон
Miklós
Kati Zsurzs
Neighbour
Арон Молнар
Marci
Tibor Szervét
Papa
Bettina Józsa
Anna
Soma Simon
Istvánka
Máté Szalay-Dimitrov
Tamás
Режиссер Габор Холтай, Gábor Holtai
Сценарист Аттила Верес
Композитор Gábor Holtai
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 14 октября 2025
Дата выхода
17 апреля 2026 Бельгия 16
19 февраля 2026 Венгрия
Сборы в мире $2 475 202
Производство CineSuper, FP Films
Другие названия
Itt érzem magam otthon, Feels Like Home, Jak w domu, Sinta-se em Casa, Σαν στο σπίτι μας, 詭家人

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb

Трейлеры фильма

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Будь как дома - Официальный тизер-трейлер
Будь как дома Официальный тизер-трейлер
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