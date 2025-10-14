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Риту, обычную, но одинокую женщину, похищают. Ее похитители — семья Арпад; они утверждают, что ее зовут не Рита, а Сильви, сбежавшая из их семьи. В конце концов Рита понимает, что единственный выход — это вернуться внутрь: чтобы сбежать, она должна выдать себя за Сильви. Чем больше она становится потерянной девочкой, тем больше узнает о семье и понимает, что ее жизнь висит на волоске.
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