Киноафиша Фильмы Джонни и Клайд Награды и номинации фильма Джонни и Клайд

Награды и номинации фильма Джонни и Клайд 2023

Золотая малина 2024 Золотая малина 2024
Худшая женская роль
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Номинант
