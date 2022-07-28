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Не звезди! Не звезди!
Киноафиша Фильмы Не звезди! Отзывы о фильме «Не звезди!»
Menteur Не звезди! 2022 / Франция
6.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Не звезди!»

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Наша рецензия

Представьте, что вся ложь, которую вы когда-либо произносили в жизни, вдруг стала реальностью. Тогда наступит зло или благо? Для всех или только для вас? Где-то высоко в горах монаху открылась истина, что мир, в котором столько врут, обречен на погибель. Чтобы спасти всех, нужно отправиться в место с самой большой концентрацией лжи (это не Пекин, не Москва и не Ватикан, а Ницца), найти человека, который врет как дышит, и помочь ему впервые сказать правду. Этот простой план монаха приводит его…

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erkieharlin 28 июля 2022, 13:35
«Не звезди!» - это находчивая летняя комедия, время с которой пролетает незаметно. Было очень интересно наблюдать за тем, как главный герой Джером пытается исправить то, что наговорил и спасти от лишних проблем как себя, так и фирму, в которой работает, не забывая при этом о своем брате Тибо, который уж точно не заслужил на свою голову лишние проблемы. В целом комедия получилась не просто отличной, это самая настоящая терапия для души – обязательно посмотрите!
28 июля 2022, 13:35 Ответить
Рома Горин 30 июля 2022, 09:17
Мне понравилось. Пошли в кино большой компанией и отлично провели время. Сюжет, как по мне, очень даже необычный, и тем интересный: все, о чем лгал главный герой, становится правдой и это приводит к массе уморительных ситуаций. Ну что ни говори, а хорошая комедия лишней никогда не будет – настроение на максимуме, все просто супер! Так что можно смело смотреть на больших экранах. Будет не просто весело, а еще и очень интересно и даже поучительно.
30 июля 2022, 09:17 Ответить
stetru2009 31 июля 2022, 19:23
Оценка
Весёлый, семейный фильм
31 июля 2022, 19:23 Ответить
Cr 1 августа 2022, 00:41
Оценка
Мне понравился! Немножко скучноват, но веселого много и тема вранья или же «фантазии» хорошо открыта. Начинаешь задумываться даже ни столько о вранье, сколько о том - «А правда ли мне это нравится или навеяно чем-то». Есть над чем подумать. Когда мы фантазируем, а что если реально сбудется, нужно ли нам это.. Советую. Как глубокую философию рассматривать не нужно. :)
1 августа 2022, 00:41 Ответить
Cr 1 августа 2022, 00:42
Оценка
Супер!
1 августа 2022, 00:42 Ответить
Татьяна Зайцева 2 августа 2022, 08:28
Оценка
Хороший, лёгкий фильм. Если задуматься многие ситуации можно переложить в жизнь.
2 августа 2022, 08:28 Ответить
p848288 8 августа 2022, 17:54
Оценка
G him utcycjgvufxyx
8 августа 2022, 17:54 Ответить
Александр Шибанов 19 августа 2022, 10:24
Оценка
Терпимо. 7 баллов
19 августа 2022, 10:24 Ответить
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