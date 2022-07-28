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Представьте, что вся ложь, которую вы когда-либо произносили в жизни, вдруг стала реальностью. Тогда наступит зло или благо? Для всех или только для вас? Где-то высоко в горах монаху открылась истина, что мир, в котором столько врут, обречен на погибель. Чтобы спасти всех, нужно отправиться в место с самой большой концентрацией лжи (это не Пекин, не Москва и не Ватикан, а Ницца), найти человека, который врет как дышит, и помочь ему впервые сказать правду. Этот простой план монаха приводит его…