Стальные когти, 1993

Добившись славы и всеобщего уважения, знаменитый мастер кунг-фу Вонг ищет для своей школы новое помещение. Приняв выгодное предложение, он слишком поздно узнает, что его ученики обосновались по соседству с борделем, и это ещё не самое страшное!

Оказывается, местные бандиты прямо у них под носом похищают женщин и продают их в рабство, наживаясь на чужом горе и страданиях. Не в силах мириться с варварством и жестокостью, бесстрашные знатоки боевых искусств решают наказать работорговцев.

Но когда выясняется, что в торговле «живым товаром» замешаны власти и буддийские монахи, Вонг понимает, что только невероятная сила и поразительные способности помогут ему спасти несчастных женщин и отстоять честь знаменитой школы.