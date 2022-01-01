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Стальные когти Стальные когти
Киноафиша Фильмы Стальные когти
Wong Fei Hung V: Tit gai dau ng gung

Стальные когти, 1993

1993 / Гонконг
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Добившись славы и всеобщего уважения, знаменитый мастер кунг-фу Вонг ищет для своей школы новое помещение. Приняв выгодное предложение, он слишком поздно узнает, что его ученики обосновались по соседству с борделем, и это ещё не самое страшное!

Оказывается, местные бандиты прямо у них под носом похищают женщин и продают их в рабство, наживаясь на чужом горе и страданиях. Не в силах мириться с варварством и жестокостью, бесстрашные знатоки боевых искусств решают наказать работорговцев.

Но когда выясняется, что в торговле «живым товаром» замешаны власти и буддийские монахи, Вонг понимает, что только невероятная сила и поразительные способности помогут ему спасти несчастных женщин и отстоять честь знаменитой школы.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1993
Премьера онлайн 1 апреля 1993
Премьера в мире 1 апреля 1993
Возраст 18+
Режиссер
Джин Вонг
В ролях
Джет Ли
Джет Ли
Шарла Чун
Дикки Чун
Чань Пак-Чун
Люн Ка-Янь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стальные когти 3 постера
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