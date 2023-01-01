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Пятница 13-е — Часть 6: Джейсон жив!
Пятница 13-е — Часть 6: Джейсон жив!, 1986: актеры и роли
Friday the 13th Part VI: Jason Lives
Пятница 13-е — Часть 6: Джейсон жив!
1986 / США
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Пятница 13-е — Часть 6: Джейсон жив!, 1986: актеры и роли
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Режиссер
Том Маклафлин
Tom McLoughlin
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