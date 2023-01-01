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Борьба со льдом Борьба со льдом
Киноафиша Фильмы Борьба со льдом Борьба со льдом, 2022: актеры и роли
Against the Ice Борьба со льдом 2022 / Исландия / Дания
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Борьба со льдом, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Петер Флинт
В ролях
Николай Костер-Вальдау Николай Костер-Вальдау Nikolaj Coster-Waldau Джо Коул Джо Коул Joe Cole Хейда Рид Хейда Рид Heida Reed Чарльз Дэнс Чарльз Дэнс Charles Dance Дайармейд Мерта Дайармейд Мерта Diarmaid Murtagh
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