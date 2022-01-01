TheatreHD: Тартюф, или Обманщик, 2021

Страсти по Тартюфу: Мольер без цензуры. Богач Оргон приглашает в свой дом духовным наставником некоего Тартюфа — якобы мудреца и праведника, а на деле лицемера и лгуна, мечтающего прибрать к рукам не только богатство, но и молодую жену Оргона. Вор и циник под маской набожного святоши подчиняет себе волю хозяина — и ведет всю семью к неминуемой катастрофе. В честь юбилея Мольера театр «Комеди Франсез» показывает зрителям первую, запрещенную сразу после премьеры 1664 года, версию пьесы «Тартюф, или Обманщик» — яростную, сатирическую и обличающую — в постановке Иво ван Хове. После представления — традиционная церемония Дня рождения Мольера, в которой принимает участие вся труппа театра. В 2022 году весь мир празднует 400-летие со дня рождения Жана-Батиста Поклена, которого весь мир знает под его сценическим псевдонимом Мольер. Дом Мольера, прославленный парижский «Комеди Франсез», отмечает событие пьесой великого французского драматурга, никогда прежде не сыгранной на сцене этого театра. Как это возможно? Написанный и поставленный в 1664 году, «Тартюф, или Обманщик» был запрещен Людовиком XIV после одного единственного представления. Говорят, королю спектакль понравился, но он не мог пойти против воли матери и духовенства — те сочли «Тартюфа» нападками не на ханжество конкретно, а на религию в целом, и едва не добились тюремного заключения и даже казни для автора-еретика. Пьеса была переписана дважды, и лишь существенно более деликатная, цензурированная и более длинная (пять актов вместо трех!) редакция 1669 года, наконец, получила право на жизнь на сцене — Людовик XIV тогда как раз поссорился с иезуитами. Что ж, видимо, время пришло: «Тартюф» возвращается на сцену Дома Мольера в своем первоначальном виде. Спектакль ставит Иво ван Хове, в третий раз работающий с парижской труппой и впервые ставящий пьесу великого французского драматурга именно на этой, главной мольеровской сцене.