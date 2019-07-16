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TheatreHD: Комеди Франсез: Двенадцатая ночь
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La nuit des rois ou tout ce que vous voulez

TheatreHD: Комеди Франсез: Двенадцатая ночь, 2018

2018 / Франция
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О фильме

Для своей первой работы в прославленном парижском театре знаменитый немецкий режиссер Томас Остермайер выбрал автора, с пьесами которого работает уже долгое время: в послужном списке Остермайера уже значатся «Гамлет», «Отелло», «Ричард III» и «Сон в летнюю ночь». Заработав репутацию постановщика, который успешно совмещает верность сюжету и свободу интерпретации, художественный руководитель берлинского «Шаубюне» все больше фокусируется на том, что называют актерским психологическим театром. Итак, он отправляет своих артистов в Иллирию, царство иллюзий и уловок, территорию эмоций c опасной изнанкой, где бродит безумие. Комедия положений рассказывает историю Виолы, спасенной во время кораблекрушения (спасся и ее брат-близнец Себастьян, которого она считает погибшим). Она переодевается мальчиком, берет имя Цезарио и поступает пажом на службу к герцогу Орсино. Орсино влюблен в благородную Оливию, и посылает пажа объясниться с ней. Но Виола, тайно влюбленная в Орсино, столь преуспевает в этой роли, что ее Цезарио внезапно сам завоевывает любовь Оливии. Героям предстоит разобраться со смешным и жестоким любовным маскарадом — в сопровождении ренессансной музыки, исполняемой на сцене согласно традициям шекспировского театра. Для своего спектакля Остермайер выбрал новый перевод на французский, осуществленный его давним соратником, драматургом Оливье Кадьо. Режиссер выносит на первый план глубину экзистенциальных вопросов, которые в пьесе Шекспира провоцируются любовной интригой, приправленной переодеваниями. Сердечное беспокойство демонстрирует, каким головокружительным может быть пробуждение желания, смущающим — вопрос полов, сложным — конфликт социального и личного. «Комеди Франсез» возвращается к одной из самых популярных комедий Шекспира впервые с 2003 года, и в этот раз представляет спектакль в трактовке знаменитого немецкого режиссера Томаса Остермайера. Хорошо знакомые театральным зрителям герои действуют в новом антураже, но вечные шекспировские темы остаются неизменными: Остермайер известен приверженностью к тому типу театра, где рассказывается история, а не ставится перфоманс, где создатели спектакля пытаются понять замысел автора, а не переписывают знаменитую пьесу под свою концепцию.

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Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Томас Остермайер
В ролях
Дени Подалидес
Дени Подалидес
Аделин Д’Эрми
Себастьен Пудеру
Себастьен Пудеру
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Комеди Франсез: Двенадцатая ночь 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Евгений Есин 16 июля 2019, 08:54
Второй раз смотрю этот спектакль и второй раз убеждаюсь что англичане неправильно ставят Шекспира. Нет, наверное трагедии можно им оставить, я всё… Читать дальше…
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