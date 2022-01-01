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OperaHD: Борис Годунов
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OperaHD: Борис Годунов, 2018

2018 / Россия
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О фильме

«Живая власть для черни ненавистна, Они любить умеют только мертвых». — А.С. Пушкин, «Борис Годунов». Когда в 1824 году Пушкин впервые обратился к образу Бориса Годунова как главного героя своей первой исторической драмы, он знал, с каким колоссом имеет дело. Знаток Шекспира, Пушкин в стихах пересказал эпическую историю правления этого русского царя (1598-1605). В его политической трагедии, где амбициозный самозванец, стремящийся занять престол, выдает себя за когда-то убитого Годуновым царевича, прослеживается что-то от «Макбета». При адаптации этой эпической поэмы Мусоргский сочинил размышление на тему одиночества у власти, популистскую драму, где истинным героем произведения является страдающий русский народ. Иво ван Хове не в первый раз обращается к масштабным политическим полотнам — он автор спектаклей «Римские трагедии» и «Короли войны», оба по пьесам Шекспира. «Борис Годунов» станет дебютом режиссера в Парижской опере. Главную роль в спектакле исполнит Ильдар Абдразаков, «один из наиболее востребованных молодых басов на оперной сцене» («VanityFair») и «один из самых интересных российских певцов, вышедших на международную сцену в последние десять лет» («OperaNews»). Опера в трех действиях с прологом, в семи картинах (редакция 1869) Композитор и автор либретто Модест Петрович Мусоргский, по мотивам трагедии А.С. Пушкина.

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Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Иво ван Хове
В ролях
Ильдар Абдразаков
Евдокия Малевская
Евдокия Малевская
Рузан Манташьян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма OperaHD: Борис Годунов 1 постер
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