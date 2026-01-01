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Левон Арутюнян
Levon Harutyunyan
Киноафиша
Персоны
Левон Арутюнян
Левон Арутюнян
Levon Harutyunyan
Дата рождения
19 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.9
Хозяйка судьбы
(2024)
7.1
Спасибо, папа
(2014)
7.0
Солнце, море, два ствола
(2024)
Фильмография Левон Арутюнян
6.8
Симон
драма, комедия
2025, Россия
7
Солнце, море, два ствола
комедия, криминал
2024, Россия
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6.9
7 дней, 7 ночей
7 dney, 7 nochey
семейный, комедия
2024, Россия
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5.7
To the camp - Special squad
To the camp - Special squad
комедия, драма, семейный
2024, Армения
8.9
Хозяйка судьбы
Хозяйка судьбы
комедийная драма
2024, Армения
6.5
Наш двор. 25 лет спустя
Mer Baky 4
комедия
2021, Армения
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6.6
Супер Мама
Super Mama
комедия
2014, Армения
Смотреть трейлер
7.1
Спасибо, папа
Thank You, Dad
комедия, мелодрама
2014, Армения
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Новости о Левон Арутюнян
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