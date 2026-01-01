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Левон Арутюнян Levon Harutyunyan
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Левон Арутюнян

Levon Harutyunyan

Дата рождения
19 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

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Хозяйка судьбы (2024)
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Спасибо, папа (2014)
Солнце, море, два ствола 7.0
Солнце, море, два ствола (2024)

Фильмография Левон Арутюнян

Симон 6.8
Симон
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Солнце, море, два ствола
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To the camp - Special squad 5.7
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Наш двор. 25 лет спустя 6.5
Наш двор. 25 лет спустя Mer Baky 4
комедия 2021, Армения
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Супер Мама 6.6
Супер Мама Super Mama
комедия 2014, Армения
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Спасибо, папа 7.1
Спасибо, папа Thank You, Dad
комедия, мелодрама 2014, Армения
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Новости о Левон Арутюнян
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