Петрополис
– Владимир Огнев — сын семьи эмигрантов из России. В начале 2000-х он живет и учится в США, где встречает Анну, свою будущую жену. У него блестящая научная карьера и счастливая личная жизнь. Сразу после защиты диссертации Владимиру поступает предложение от специального отдела Организации Объединенных Наций – ему предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется, а значимость его исследований — отнюдь не только научная. В решающий момент от его исследований будет зависеть будущее всей Земли.
- Страна: Россия
- Жанр: фантастика, драма, триллер
- Рейтинг Кинопоиска: 5,5
Никому не советую этот фильм. Бред, бред, бред. Весь фильм снят в четырёх стенах. Вообще ни о чем. Выключил на половине.
Моя оценка: 1 из 10. 👎👎👎
Авторизация по e-mail