Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Петрополис - трейлер
Киноафиша Трейлеры Петрополис. Трейлер

Петрополис. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 3 октября 2022
Петрополис – Владимир Огнев — сын семьи эмигрантов из России. В начале 2000-х он живет и учится в США, где встречает Анну, свою будущую жену. У него блестящая научная карьера и счастливая личная жизнь. Сразу после защиты диссертации Владимиру поступает предложение от специального отдела Организации Объединенных Наций – ему предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется, а значимость его исследований — отнюдь не только научная. В решающий момент от его исследований будет зависеть будущее всей Земли.  
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Weteran Mc 18 июня 2024, 23:50
Оценка
Петрополис (2021)🔥
- Страна: Россия
- Жанр: фантастика, драма, триллер
- Рейтинг Кинопоиска: 5,5

Никому не советую этот фильм. Бред, бред, бред. Весь фильм снят в четырёх стенах. Вообще ни о чем. Выключил на половине.

Моя оценка: 1 из 10. 👎👎👎
18 июня 2024, 23:50 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.7 Петрополис
Петрополис фантастика, драма, триллер, 2022, Россия
Рождение империи - тизер-трейлер 01:42
Рождение империи  тизер-трейлер
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный - тизер-трейлер 01:08
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный  тизер-трейлер
Новая тёща - основной трейлер 01:47
Новая тёща  основной трейлер
Хоттабыч - тизер 00:46
Хоттабыч  тизер
Дети леса 2 - дублированный трейлер 02:02
Дети леса 2  дублированный трейлер
Убойные каникулы - дублированный трейлер. перевыпуск 01:42
Убойные каникулы  дублированный трейлер. перевыпуск
Доктор Гаф - трейлер 01:43
Доктор Гаф  трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
Частная жизнь - дублированный трейлер 00:59
Частная жизнь  дублированный трейлер
Скуф - трейлер 02:17
Скуф  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше