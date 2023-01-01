Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вася не в себе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Петрополис Петрополис
Киноафиша Фильмы Петрополис Петрополис, 2022: актеры и роли
Петрополис 2022 / Россия
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Петрополис, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Валерий Фокин Валерий Фокин
В ролях
Антон Шагин Антон Шагин Anton Shagin Юлия Снигирь Юлия Снигирь Владимир Кошевой Владимир Кошевой Один Ланд Байрон Один Ланд Байрон Odin Biron Джунсуке Киносита Джунсуке Киносита Junsuke Kinoshita
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Дурные деньги
Дурные деньги
2023, США, биография, комедия, драма
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Судзумэ, закрывающая двери
Судзумэ, закрывающая двери
2022, Япония, аниме , драма
Гардемарины 1787. Мир
Гардемарины 1787. Мир
2023, Россия, приключения, исторический
Related video
Дожившая до 103 лет россиянка раскрыла секрет долголетия: доступно каждому
Разогнал всех: Тарзан неожиданно повел себя на похоронах
Совершенно не похож на отца: народ ахнул, увидев повзрослевшего сына Агибаловой и Кузина
Каждой женщине нужно прочитать эту цитату Чуриковой о красоте: не в бровь, а в глаз
Шоу «Три аккорда» должны вернуть в эфир только с одним условием: народ в ужасе
Доходило до драк: Гундареву неспроста ненавидели многие женщины
Ради «Селесты» люди бросали все дела: что время сотворило с главной звездой сериала
Опер Гнездилов из «Пса» урвал красотку: если вы смотрели «Великолепный век», то знаете актрису
Не Саша и не Александра: вот как Пахмутову называют только самые близкие
Взял лучшее от родителей: как выглядит сын звезды «Сватов» и Татьяны Васильевой
«Лупил как сидорову козу»: от этих откровений Эдиты Пьехи волосы встают дыбом
Убил человека и едва не стал инвалидом: как живет и выглядит пухлый плохиш из «Ералаша»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше