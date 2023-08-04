В ходе провалившегося ограбления музея двое преступников прибывают в зоопарк. Из-за их оплошности в руки малыша кенгуру попадает алмаз, а сам он оказывается на местной ферме. Здесь звереныш сталкивается с девочкой Эллой, которая только-только переехала в город и страдает от одиночества. Пытаясь помочь хвостатому другу, она обнаруживает, что кенгуру умеет разговаривать. Тем временем воры отправляются на поиски алмаза, и новообретенные друзья оказываются в опасности. Прыгучая…
Мне не понравился момент с учителем, когда она рассказывала про экологию Австралии. А именно - один из учеников спросил: - А как мы можем помочь экологии? На что учитель ответил. Меньше мойтесь в душе, выключай
Мне повезло, мой учитель экологии был ещё из СССР, и судя по всему в той стране неплохо умели в логику. Мне говорили, что бороться с последствиями намного сложнее чем с причинами. И да не сложнее, а правильнее. Так как в этом случае есть возможность победить, являясь первым номером, а не вторым.
Если учитель ребёнку с детства даёт плацебо в виде пассивного успокоение "Я не намусорил - Я спас планету", то мне не по себе от тех, кто вырастит. Сейчас часто говорят, что молодёжь, какая-то пассивная и ничего не хочет. Там может стоит её объяснять причинно-следственные связи и привлекать её к общественным движениям и идеям?
Но это небольшой маленький эпизод в фильме :)
Авторизация по e-mail