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Прыгучая братва Прыгучая братва
Киноафиша Фильмы Прыгучая братва Отзывы о фильме «Прыгучая братва»
Joey and Ella Прыгучая братва 2021 / Франция
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Прыгучая братва»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В ходе провалившегося ограбления музея двое преступников прибывают в зоопарк. Из-за их оплошности в руки малыша кенгуру попадает алмаз, а сам он оказывается на местной ферме. Здесь звереныш сталкивается с девочкой Эллой, которая только-только переехала в город и страдает от одиночества. Пытаясь помочь хвостатому другу, она обнаруживает, что кенгуру умеет разговаривать. Тем временем воры отправляются на поиски алмаза, и новообретенные друзья оказываются в опасности. Прыгучая…

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Ferensy 4 августа 2023, 12:33
Оценка
Фильм стёбный, но крайне наивный. Если вы решите по приколу посмотреть его с друзьями, вам будет над чем посмеяться (я не про сюжет и шутки в фильме).

Мне не понравился момент с учителем, когда она рассказывала про экологию Австралии. А именно - один из учеников спросил: - А как мы можем помочь экологии? На что учитель ответил. Меньше мойтесь в душе, выключай
4 августа 2023, 12:33 Ответить
Ferensy 4 августа 2023, 12:37
в ответ на сообщение Ferensy от 4 августа 2023, 12:33
Оценка
те свет, и не пользуйтесь пакетами.

Мне повезло, мой учитель экологии был ещё из СССР, и судя по всему в той стране неплохо умели в логику. Мне говорили, что бороться с последствиями намного сложнее чем с причинами. И да не сложнее, а правильнее. Так как в этом случае есть возможность победить, являясь первым номером, а не вторым.

Если учитель ребёнку с детства даёт плацебо в виде пассивного успокоение "Я не намусорил - Я спас планету", то мне не по себе от тех, кто вырастит. Сейчас часто говорят, что молодёжь, какая-то пассивная и ничего не хочет. Там может стоит её объяснять причинно-следственные связи и привлекать её к общественным движениям и идеям?

Но это небольшой маленький эпизод в фильме :)
4 августа 2023, 12:37 Ответить
Киноафиша.инфо 4 августа 2023, 20:21
в ответ на сообщение Ferensy от 4 августа 2023, 12:37
Добрый день! Спасибо за отзыв!
4 августа 2023, 20:21 Ответить
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