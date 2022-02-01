«Прыгучая братва»: Рецензия Киноафиши

В ходе провалившегося ограбления музея двое преступников прибывают в зоопарк. Из-за их оплошности в руки малыша кенгуру попадает алмаз, а сам он оказывается на местной ферме. Здесь звереныш сталкивается с девочкой Эллой, которая только-только переехала в город и страдает от одиночества. Пытаясь помочь хвостатому другу, она обнаруживает, что кенгуру умеет разговаривать. Тем временем воры отправляются на поиски алмаза, и новообретенные друзья оказываются в опасности.

Прыгучая братва

Существует целый ряд фильмов, сценарий которых написан по одному и тому же шаблону – потерянный подросток, проживающий, скорее всего, в неполной семье, встречает на своем пути животное, которое впоследствии становится лучшим другом главного героя. Создавая подобного рода картины, авторы демонстрируют одну и ту же мысль – от одиночества может спасти дружба, а доброта, соответственно, спасет мир. Пожалуй, есть какая-то доля отчаяния в том, что лишь магическое животное способно вытащить школьника из пучины грусти и отчаяния и в конечном итоге научить дружить. Впрочем, без такого фэнтезийного элемента поджанр и вовсе исчез бы из кинопространства.

«Прыгучая братва» не придумывает ничего нового – все это мы уже видели в многочисленных историях, среди которых, безусловно, можно обнаружить нечто великое, но все они раз за разом повторяют давно приевшуюся формулу. Другими словами, картину могла без труда создать нейросеть, акцентировав внимание на таких ключевых словах, как «одинокий школьник», «потерявшееся животное», «первая влюбленность» и «неуклюжие злодеи». Авторы стараются втиснуть в повествование актуальные проблемы современности – к примеру, глобальное потепление. Однако всего этого слишком мало, чтобы получилось что-то хотя бы немного похожее на «Приключения Паддингтона» – согревающее и смешное.

Прыгучая братва

Как это обычно и бывает, издалека может показаться, что нас ожидает история дружбы двух отчужденных от общества героев – кенгуру Джоуи не может вспомнить семью, а Элла адаптируется в новом городе. В действительности же это скорее история о том, как важно разговаривать со своими детьми, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Есть ощущение, что если бы сценаристы поднажали в сторону этой сюжетной линии, то фильм не казался бы столь банальным. Но к сожалению, в итоге мы получаем то, что имеем, – одноразовое семейное кино, заслуживающее внимания за неимением другого варианта.