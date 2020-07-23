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Постер фильма Гавел
6.3
Киноафиша Фильмы Гавел
6.3

Гавел

, 2020
Havel
Чехия / биография, драма, исторический / 18+
Постер фильма Гавел
6.3

О фильме

История одного из самых выдающихся деятелей современной чешской истории Вацлава Гавела из времен, когда он еще не был известной персоной. «Не ждите портрета государственного деятеля», - говорит режиссер Славек Горак. Фильм показывает бурную личную жизнь Гавела, в которой преобладают борьба за правду и правоту, а также любовные отношения, собственные сомнения и юмор.

В ролях

Анна Гейслерова
Olga Havlová
Мартин Хофманн
Pavel Landovský
Иржи Бартошка
Jan Patocka
Мирослав Гануш
Станислав Майер
Pavel Kohout
Barbora Seidlová
Anna Kohoutová
Milan Encev
Лукас Юза
Catholic
Petra Nesvacilova
Михал Истеник
Adrian Jastraban
Alexander Dubcek
Ян Коларжик
Режиссер Славек Хорак
Сценарист Славек Хорак, Rudolf Suchánek
Композитор Петр Маласек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в мире 23 июля 2020
Дата выхода
11 июля 2022 Казахстан 12+
6 августа 2020 Словакия 12
23 июля 2020 Чехия
Сборы в мире $1 024 686
Производство Ceská Televize, Film Makers, TVORBA films
Другие названия
Havel, Χάβελ, Гавел, 哈威爾傳, 哈維爾傳, 民選總統哈維爾

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 12 июля 2022

Отзывы о фильме

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