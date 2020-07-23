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История одного из самых выдающихся деятелей современной чешской истории Вацлава Гавела из времен, когда он еще не был известной персоной. «Не ждите портрета государственного деятеля», - говорит режиссер Славек Горак. Фильм показывает бурную личную жизнь Гавела, в которой преобладают борьба за правду и правоту, а также любовные отношения, собственные сомнения и юмор.
|11 июля 2022
|Казахстан
|12+
|6 августа 2020
|Словакия
|12
|23 июля 2020
|Чехия