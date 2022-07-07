Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зальцбург-100: Дон Карлос Зальцбург-100: Дон Карлос
Киноафиша Фильмы Зальцбург-100: Дон Карлос
Salzburg-100: Don Carlo

Зальцбург-100: Дон Карлос, 2013

2013 / Австрия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Директор Парижской оперы Эмиль Перрен руководствовался гениальной интуицией, когда в 1865 году попросил 52-летнего Джузеппе Верди написать оперу на основе драматической поэмы Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский». Шиллер был одним из любимых писателей Верди наряду с Шекспиром и Виктором Гюго, так что он с радостью взялся за проект. Верди с интересом работал с французским либретто, тщательно изучая литературную модель языка и всю сложность его адаптации для сцены. Премьера оперы «Дон Карлос» состоялась в Париже 11 марта 1867 года и стала одной из самых объемных и амбициозных работ композитора.

Для фестиваля в Зальцбурге 2013 года Петер Штайн и Антонио Паппано работали с оригинальной версией оперы – на итальянском языке и без балета. Тем не менее, они включили некоторые пассажи из спектакля 1867 года, в том числе прелюдию первого акта с хором лесорубов и их семей, в которой подчеркивается тяжелое бедственное положение французского народа из-за зимы и войны с Испанией.

Сохранение этой прелюдии сделало более ясным и острым психологическое развитие Елизаветы Валуа и Дона Карлоса. В лесу Фонтенбло дочь французского короля впервые сталкивается с Карлосом, и пара испытывает свой единственный миг счастья. С пушечным залпом, возвещающим окончание войны между Францией и Испанией, обнаруживается суровая реальность: невеста Карлоса внезапно становится его матерью – и этот болезненный удар приводит к необратимым эмоциональным последствиям у обоих героев.

Король же тоскует по смерти. Филипп, как пример безжалостной авторитарной системы, которая представляет мир вокруг него враждебным и пестует недоверие, потерял всякую связь с обычными людьми и эмоционально обеднел. Верди редко так мощно описывал мучительное одиночество власть имущего человека (эта тема всегда интересовала композитора), как в сцене Филиппа в четвертом акте. Опустошение обратной стороны власти, которое Филипп демонстрирует в эпизоде с аутодафе, предшествует этой величайшей сцене.

Если Филипп воплощает политический порядок, ориентированный на сохранение власти и беспрекословного повиновения, то маркиз Ди Поза выглядит рупором либеральных идей и гуманистических ценностей. Как это ни парадоксально, но Филиппу приходится доверять Ди Позе, поскольку тот с ним вызывающе честен и даже имеет смелость ему противоречить. Таким образом, фактический противник Ди  Позы не король, а Великий Инквизитор. Верди, как анти клерикал на протяжении всей своей жизни, изображает Инквизитора как бесчеловечного, недобросовестного политика, который маскирует свои решения идеологией, представляя их как объективную правду. Единственный способ, с которым Инквизитор может противостоять Позе и его «духу инноваций», расшатывающему фундамент церкви - это абсолютная жестокость. Король оказывается беспомощной марионеткой в его руках: несмотря на то, что Ди Поза – единственный, кому он может доверить свои заботы вне зависимости от политических разногласий, Филипп убивает его.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 3 часа 54 минуты
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Петер Штайн
В ролях
Матти Салминен
Йонас Кауфман
Аня Хартерос
Томас Хэмпсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зальцбург-100: Дон Карлос 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши