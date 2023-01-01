Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Картошка
Киноафиша Фильмы Картошка Фильмы похожие на Картошка
Peruna Картошка 2020 / Финляндия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Картошка

Вся информация о фильме
Лапландская одиссея 4
Лапландская одиссея 4
комедия 2022, Финляндия
3.0
Под видом смеха
Под видом смеха
комедия 2020, Финляндия
4.0
Игры, в которые играют люди
Игры, в которые играют люди
комедия 2020, Финляндия
7.0
Мастер Чен
Мастер Чен
драма, комедия 2019, Финляндия / Китай
6.0
Тяжелая поездка
Тяжелая поездка
драма, комедия 2018, Финляндия / Норвегия
7.0
Страна чудес
Страна чудес
мелодрама, комедия 2017, Финляндия
6.0
Мужчина и ребенок
Мужчина и ребенок
комедия 2017, Финляндия
6.0
Им удалось сбежать
Им удалось сбежать
драма 2014, Финляндия / Нидерланды
6.0
Голая бухта
Голая бухта
драма 2012, Финляндия / Россия
4.0
Лапландская одиссея
Лапландская одиссея
приключения 2010, Швеция / Финляндия / Исландия
7.0
Беги, сестра, беги
Беги, сестра, беги
драма 2010, Финляндия
5.0
Дом темных бабочек
Дом темных бабочек
драма 2008, Финляндия
6.0
Футбольный клуб
Футбольный клуб "Венера"
комедия 2005,
7.0
Тату и Пату
Тату и Пату
комедия 2016, Финляндия
6.0
Пустота
Пустота
комедия, драма 2018, Финляндия
7.0
Доля человеческая
Доля человеческая
драма, комедия 2018, Финляндия / Дания
6.0
По ту сторону надежды
По ту сторону надежды
драма, комедия 2017, Финляндия
6.0
Частный детектив Варес-2
Частный детектив Варес-2
боевик, комедия 2007, Финляндия
6.0
Нико 2
Нико 2
драма, анимация, семейный, приключения, комедия 2012, Финляндия / Германия / Дания / Ирландия
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше