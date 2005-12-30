Этот фильм, удостоенный американской премии «Золотой трейлер» в категории «Лучшая зарубежная комедия», был представлен на международных фестивалях в Берлине, Гетеборге, Карловых Варах, Копенгагене, Тарту, Сингапуре, Мехико.
«… мяч переводится на левый фланг, Роберто Карлос пасует Роналдо, который обводит одного защитника, затем другого и отдает мяч Бэкхему. Англичанин бьет и ГОООООЛ! – Милый, переключи на другой канал, умоляю тебя!». Знакомая ситуация, не правда ли? Но что делать, когда футбол из хобби и приятного времяпрепровождения становится манией? Когда муж во всем копирует Бэкхема, когда подарками на дни рождения становятся одни лишь футбольные мячи, когда сексу предпочитают телетрансляции матчей, а все праздники, даже свадьбы, неминуемо завершаются выходом на футбольном поле? И вот однажды, когда выясняется, что деньги, откладываемые семьями на полезные дела, будут потрачены на поездку в Германию на чемпионат мира, жены решают дать отпор своим заигравшимся мужьям.
СтранаФинляндия
Продолжительность1 час 50 минут
Год выпуска2005
Премьера онлайн15 июня 2006
Премьера в мире30 декабря 2005
Дата выхода
1 июня 2013
Германия
30 декабря 2005
Финляндия
Бюджет€1 656 000
Сборы в мире$2 163 957
ПроизводствоTalent House
Другие названия
FC Venus, FC Venus - Fußball ist Frauensache, FC Venus. Miesten peli. Naisten säännöt., Un pari de foo...t!, Футболистки