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Постер фильма Футбольный клуб "Венера"
Постер фильма Футбольный клуб "Венера"
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 5.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Футбольный клуб "Венера"

Футбольный клуб "Венера"

FC Venus 18+
Напомним о выходе в прокат

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О фильме

Этот фильм, удостоенный американской премии «Золотой трейлер» в категории «Лучшая зарубежная комедия», был представлен на международных фестивалях в Берлине, Гетеборге, Карловых Варах, Копенгагене, Тарту, Сингапуре, Мехико.
«… мяч переводится на левый фланг, Роберто Карлос пасует Роналдо, который обводит одного защитника, затем другого и отдает мяч Бэкхему. Англичанин бьет и ГОООООЛ! – Милый, переключи на другой канал, умоляю тебя!». Знакомая ситуация, не правда ли? Но что делать, когда футбол из хобби и приятного времяпрепровождения становится манией? Когда муж во всем копирует Бэкхема, когда подарками на дни рождения становятся одни лишь футбольные мячи, когда сексу предпочитают телетрансляции матчей, а все праздники, даже свадьбы, неминуемо завершаются выходом на футбольном поле? И вот однажды, когда выясняется, что деньги, откладываемые семьями на полезные дела, будут потрачены на поездку в Германию на чемпионат мира, жены решают дать отпор своим заигравшимся мужьям.
Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 15 июня 2006
Премьера в мире 30 декабря 2005
Дата выхода
1 июня 2013 Германия
30 декабря 2005 Финляндия
Бюджет €1 656 000
Сборы в мире $2 163 957
Производство Talent House
Другие названия
FC Venus, FC Venus - Fußball ist Frauensache, FC Venus. Miesten peli. Naisten säännöt., Un pari de foo...t!, Футболистки
Режиссер
Юна Тена
В ролях
Петтери Сумманен
Минна Хаапкюля
Лаура Малмиваара
Лота Лехтикари
Мия Нуутила
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
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