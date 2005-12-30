«… мяч переводится на левый фланг, Роберто Карлос пасует Роналдо, который обводит одного защитника, затем другого и отдает мяч Бэкхему. Англичанин бьет и ГОООООЛ! – Милый, переключи на другой канал, умоляю тебя!». Знакомая ситуация, не правда ли? Но что делать, когда футбол из хобби и приятного времяпрепровождения становится манией? Когда муж во всем копирует Бэкхема, когда подарками на дни рождения становятся одни лишь футбольные мячи, когда сексу предпочитают телетрансляции матчей, а все праздники, даже свадьбы, неминуемо завершаются выходом на футбольном поле? И вот однажды, когда выясняется, что деньги, откладываемые семьями на полезные дела, будут потрачены на поездку в Германию на чемпионат мира, жены решают дать отпор своим заигравшимся мужьям.

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