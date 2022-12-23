Лапландская одиссея 4, 2022

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о выходе в прокат 3.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 23 декабря 2022 Режиссер Юха Вуолиоки В ролях Хейкки Ранта Микко Тойсси Тимо Лавикайнен Памела Тола Все актеры и съемочная группа 1 постер

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