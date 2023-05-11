Наша рецензия

Вообще, не очень понятно, зачем писать рецензию, когда режиссер сам заранее все про свой фильм сказал. Гай Ричи, даже если снимет самую сопливую мелодраму в мире, все равно для подавляющего большинства зрителей останется мастером экшена, хитросплетений, странного юмора и бешеного монтажа под забойный саундтрек. Но вот выходит его новый фильм «Переводчик», и постановщик сопровождает его поясняющей мыслью, что у него не было задачи снимать экшен ради экшена. И что если так снимать,…