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Guy Ritchie's The Covenant Переводчик 2023 / Великобритания / Испания
9.0 Оцените
202 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Переводчик»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Вообще, не очень понятно, зачем писать рецензию, когда режиссер сам заранее все про свой фильм сказал. Гай Ричи, даже если снимет самую сопливую мелодраму в мире, все равно для подавляющего большинства зрителей останется мастером экшена, хитросплетений, странного юмора и бешеного монтажа под забойный саундтрек. Но вот выходит его новый фильм «Переводчик», и постановщик сопровождает его поясняющей мыслью, что у него не было задачи снимать экшен ради экшена. И что если так снимать,…

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Киноафиша.инфо 11 мая 2023, 16:49
Добрый день! Большое спасибо за глубокий анализ картины и подробный отзыв!
11 мая 2023, 16:49 Ответить
Анна Анютина 13 мая 2023, 05:22
Оценка
После операции Фортуна ни на один его фильм больше не пойду. Этот, думаю тоже смотреть не стоит.
13 мая 2023, 05:22 Ответить
Ksypanda 24 мая 2023, 22:41
в ответ на сообщение Анна Анютина от 13 мая 2023, 05:22
Оценка
Очень зря! Я только вышла с предполагаю и это лучший его фильм! Это настолько сильная картина, что держит в напряжении до конца фильма.
24 мая 2023, 22:41 Ответить
Ksypanda 24 мая 2023, 22:50
Оценка
Только вышла с предпремьерного показа от киноклуба!
Это лучший фильм Гая Ричи. Это не фортуна, не гнев человеческий - хотя фильм вполне себе неплох, это не великолепные джентельмены , это абсолютно другой Гай Ричи.

Я такого напряжения от просмотра фильма не испытывала очень давно. Музыка забирается под кожу и будоражит изнутри, съемки и монтаж погружают тебя в безжалостный Афганистан. Ты реально сидишь и не знаешь, что будет дальше, чем все закончится.

Я люблю работы Джилленхола и считаю его хорошим актером, но для меня стал открытие Дар Салим. Он невероятно талантливый актер, который сыграл непростую роль. И моё мнение, что на постере он тоже должен быть . Потому что их с Джейком роли равны, а где-то Дар сыграл даже больше!

Однозначно рекомендую к просмотру, да и сама ещё раз посмотрю. И да, смотреть лучше в кинотеатре!
24 мая 2023, 22:50 Ответить
Maryka 24 мая 2023, 23:22
Оценка
О, Божечки, кажется, уже пора Гая Ричи записывать в мои режиссерские фавориты. Безусловно это надо было сделать после \"Меч короля Артура\", но лучше поздно, чем никогда. Переводчик превзошёл все мои ожидания - это заслуженные 10 из 10, это аплодисменты во время титров, за то что вышло так захватывающе, но в то же время и душераздирающе😭 Такое напряжение во время фильма я не испытывала давно, вышла как будто покаталась на атракционах, настолько волнительный и сопережевательный сюжет, что у меня шею даже защемило от напряжения😂 Потрясающие кадры, пейзажи, игра актёров, операторская и безусловно режиссерская работа - всё вкупе вышло гениальным. Даже мелькнула мысль ещё раз посмотреть этот шедевр в кино. Фильм от души рекомендую посмотреть на большом экране и немного завидую тем, кому только предстоит испытать этот невероятный спектр эмоций ❤️
24 мая 2023, 23:22 Ответить
Киноафиша.инфо 25 мая 2023, 16:49
в ответ на сообщение Ksypanda от 24 мая 2023, 22:50
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
25 мая 2023, 16:49 Ответить
Киноафиша.инфо 25 мая 2023, 16:50
в ответ на сообщение Maryka от 24 мая 2023, 23:22
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
25 мая 2023, 16:50 Ответить
User 1 июня 2023, 22:43
Оценка
Шикарный фильм
1 июня 2023, 22:43 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июня 2023, 11:34
в ответ на сообщение User от 1 июня 2023, 22:43
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
2 июня 2023, 11:34 Ответить
semjaplus 2 июня 2023, 18:06
Оценка
Супер фильм
2 июня 2023, 18:06 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июня 2023, 18:55
в ответ на сообщение semjaplus от 2 июня 2023, 18:06
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
2 июня 2023, 18:55 Ответить
Галина Напрасная 3 июня 2023, 07:52
Оценка
Фильм понравился,смотрели в напряжении.Класс.
3 июня 2023, 07:52 Ответить
daguzhiev 3 июня 2023, 19:56
Оценка
Отличный фильм. Два часа смотрятся на одном дыхании.
3 июня 2023, 19:56 Ответить
Вероника Богданова 4 июня 2023, 01:44
Оценка
Сегодня посмотрела Переводчика. Гай Ричи молодец,умеет удивлять. Фортуна и Гнев человеческий-это просто другое кино. Тут не экшен,тут другой взгляд на Афган, на американский, я лично имела на советский. И в том и другом случае не надо было находиться там. Арабский менталитет он другой. Сюжет,актеры и сам фильм просто глаз не оторвать от первого до последнего кадра. Больше всего меня потрясли слезы Ахмеда (Дар Салим).
4 июня 2023, 01:44 Ответить
Киноафиша.инфо 4 июня 2023, 15:17
в ответ на сообщение Вероника Богданова от 4 июня 2023, 01:44
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
4 июня 2023, 15:17 Ответить
Наталия Петряшова 4 июня 2023, 17:51
Оценка
Офигенский фильм 🔥💣👍
2 часа в таааком напряженииииии....;порой было трудно усидеть на месте, сопереживая главным героям...Оба героя поразили меня в самое сердце.... Сюжет основан на реальных событиях.... Впечатлена благородством обоих героев.
Хотя жанр боевики-не моя тема, а тем более все, что связано с Афганом, все равно хотела посмотреть этот фильм.
Конечно, такие фильмы хорошо смотреть в удобном, широком кресле и на широком экране, с хорошим качеством звука. Поэтому всегда выбираю просмотр фильмов только в вип-зале, где камерный зал, широкие, удобные кресла, плед и я - один на один с широким экраном, и с теми, кто на этом экране.Предпочтение отдаю, в основном, одному любимому кинотеатру-КАПИТОЛИЮ на Вернадке .
Друзья, однозначно, рекомендую фильм к просмотру. Уверена, что картина не оставит вас безучастным к происшедшему на экране!
Всем приятного и яркого просмотра!
Сама ещё раз обязательно схожу на просмотр данного фильма.
4 июня 2023, 17:51 Ответить
Киноафиша.инфо 4 июня 2023, 19:26
в ответ на сообщение Наталия Петряшова от 4 июня 2023, 17:51
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
4 июня 2023, 19:26 Ответить
tfedik88 5 июня 2023, 16:41
Оценка
Отличное кино!
5 июня 2023, 16:41 Ответить
Comon 5 июня 2023, 23:06
Оценка
Гай Ричи - просто разноплановый шикарный режиссёр теперь. Все его фильмы надо смотреть. Вне жанров думаю этот фильм входит в тройку его лучших фильмов, конечно хватает и других отличных фильмов по данной тематике, тут Гай Ричи далеко не первый, но снято действительно хорошо, актёры хороши, сюжет держит в напряжении, а само кино - достаточно правдиво.
5 июня 2023, 23:06 Ответить
iferyagin 6 июня 2023, 11:32
Оценка
Фильм супер!
6 июня 2023, 11:32 Ответить
Екатерина Давитая 6 июня 2023, 17:01
Оценка
Смешно) нелепый фильм, где американцы попытались обелиться после того, как покинули Афган и оставили там своих афганский присмешников на смерть, а часть срывалась с уже взлетающих самолетов. Конечно же, нужно обелить репутацию англо-саксонских военных и они сняли про свой провал «героический» фильмец про то, что «американцы своих не бросают». Нелепо, скучно и понятно, для чего снято. Голливуд работает на «отбеливание» провальной миссии и кейса, что они бросают как мусор тех, кого использовали в своих целях по всему миру.
6 июня 2023, 17:01 Ответить
Марзят Хагауджева 7 июня 2023, 00:14
Оценка
Какой нереальный фильм!! Просто бомба!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
7 июня 2023, 00:14 Ответить
stick.78 7 июня 2023, 23:00
Оценка
Советую! Понравился
7 июня 2023, 23:00 Ответить
kibor77760 8 июня 2023, 20:25
Оценка
Отличный филь,буря эмоций,рекомендую
8 июня 2023, 20:25 Ответить
Киноафиша.инфо 8 июня 2023, 22:52
в ответ на сообщение kibor77760 от 8 июня 2023, 20:25
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
8 июня 2023, 22:52 Ответить
Киноафиша.инфо 8 июня 2023, 22:52
в ответ на сообщение stick.78 от 7 июня 2023, 23:00
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
8 июня 2023, 22:52 Ответить
Екатерина Шаркова 9 июня 2023, 06:17
Оценка
Фильм получился во всех смыслах. Связный сюжет, бодрый экшн, интересная история с человеческим лицом, мы за героев переживали)) отдельный респект оператору, высший балл. Это и есть настоящее кино.
9 июня 2023, 06:17 Ответить
Екатерина Шаркова 9 июня 2023, 06:21
Оценка
Где он по стенам бегает и орет - ++
Думаю это из серии чо хотел сказать автор, а хотел он, скорее всего показать всем, кто не в курсе, как работает в ю эс эй её Величество Система))
Плюс в этой сцене есть, т к фильм длинный, в это время можно сбегать в туалет или бар)))
9 июня 2023, 06:21 Ответить
Александр Жвакин 9 июня 2023, 09:42
Оценка
Фильм пушка, рекомендую!!!
9 июня 2023, 09:42 Ответить
Киноафиша.инфо 9 июня 2023, 13:34
в ответ на сообщение Александр Жвакин от 9 июня 2023, 09:42
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
9 июня 2023, 13:34 Ответить
Киноафиша.инфо 9 июня 2023, 13:35
в ответ на сообщение Екатерина Шаркова от 9 июня 2023, 06:17
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
9 июня 2023, 13:35 Ответить
Мария Образцова 9 июня 2023, 16:12
Оценка
Очень понравился фильм. Советую от души.
9 июня 2023, 16:12 Ответить
stadukhin99 10 июня 2023, 16:59
Оценка
Очень хороший фильм советую
10 июня 2023, 16:59 Ответить
Алена Антонова 10 июня 2023, 22:55
Оценка
Шикарный фильм, игра Джейка Джиленхолла просто божественна!) Получила колоссальное удовольствие! Сюжет держит в напряжении до конца фильма! 2 часа пролетели как 5 мин!!!
10 июня 2023, 22:55 Ответить
tazetdinowa.elvira 10 июня 2023, 23:26
Оценка
Доброго времени суток! Отличный фильм,давно в кинотеатре не смотрела такие фильмы,смотрится на одном дыхании,интересный сюжет,рекомендую к просмотру.
10 июня 2023, 23:26 Ответить
Киноафиша.инфо 11 июня 2023, 11:56
в ответ на сообщение tazetdinowa.elvira от 10 июня 2023, 23:26
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
11 июня 2023, 11:56 Ответить
User 11 июня 2023, 20:17
Оценка
Отличный фильм , и работа актеров, очень понравился , янки могут все-же снимать кино
11 июня 2023, 20:17 Ответить
zhelnina84 11 июня 2023, 21:49
Оценка
Очень интересный фильм!
11 июня 2023, 21:49 Ответить
lena.akhanova 11 июня 2023, 23:10
Оценка
Давно я несмотрела такой хороший фильм, спасибо! 🙌🏻
11 июня 2023, 23:10 Ответить
User 12 июня 2023, 11:02
Оценка
Фильм супер!на одном дыхании)
12 июня 2023, 11:02 Ответить
Тахмина Сулейманова 12 июня 2023, 13:27
Классный фильм , советую посмотреть
12 июня 2023, 13:27 Ответить
User 12 июня 2023, 16:19
Оценка
На троечку. Не впечатлил совсем.
12 июня 2023, 16:19 Ответить
elvira23 13 июня 2023, 18:50
Оценка
Отличный фильм, смотрели на одном дыхании.
13 июня 2023, 18:50 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июня 2023, 11:31
в ответ на сообщение elvira23 от 13 июня 2023, 18:50
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
14 июня 2023, 11:31 Ответить
old_falc 17 июня 2023, 08:24
Оценка
The Covenant. \"Обязательство\"., (В данном случае: \"Долг\".. тот самый, который \".....платежём красен\"). Оригинальное название фильма. Более точное, чем (как всегда) присваивают иностранным фильмам в русском варианте. Главное в фильме не то, что \"Переводчик\" (неважно- это мог быть какой-нибудь \"носильщик\", или просто декханин) спас жизнь солдату, перев его на горбу 100 км, а то, что \"солдат\" потом делал всё, чтоб такой \"долг\" вернуть....
Вы ничего не потеряете, если не посмотрите этот фильм: стандартная история, перенесённая на землю Афганистана в противостояние Талибана (организация, запрещённая в РФ) и американских военных... Впрочем, если и решите пойти - жаль потерянного времени не будет - умеет Голливуд снимать такие фильмы. Это история не про \"супергероев, спасающих мир\".
17 июня 2023, 08:24 Ответить
User 17 июня 2023, 16:58
Оценка
Огонь
17 июня 2023, 16:58 Ответить
Киноафиша.инфо 17 июня 2023, 19:05
в ответ на сообщение User от 17 июня 2023, 16:58
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
17 июня 2023, 19:05 Ответить
Пэри Мэри 18 июня 2023, 21:09
фильм класс 10/10. кайта кайта кору беруге болады😍😍👍👍
18 июня 2023, 21:09 Ответить
Владимир Дорофеев 20 июня 2023, 08:57
Посмотрел фильм в кино, мне не особо зашел, ну на один раз, то ли дело форсаж последний, вот это топ….
20 июня 2023, 08:57 Ответить
1ivsh 26 июня 2023, 20:25
Оценка
Фильм достойный!
26 июня 2023, 20:25 Ответить
User 1 июля 2023, 22:02
Оценка
Фильм супер! Нам очень понравился!!!!
1 июля 2023, 22:02 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июля 2023, 14:41
в ответ на сообщение User от 1 июля 2023, 22:02
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
2 июля 2023, 14:41 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июля 2023, 14:41
в ответ на сообщение 1ivsh от 26 июня 2023, 20:25
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
2 июля 2023, 14:41 Ответить
tihiy-l 2 июля 2023, 18:18
Оценка
На раз, не больше.. Если Джентельменов могу много раз пересматривать, то здесь совсем все плохо.. Главный герой какой-то женоподобный, мужиком от него даже и не пахнет... Очередной провал, вслед за \"Гневом\" и \"Фортуной\"..
2 июля 2023, 18:18 Ответить
Алексей Макаров 3 июля 2023, 07:47
Оценка
Повелся конечно же на актёров и режиссёра, не впечатлило , вытягивают актёры , реалистичность на нуле, ВО время плана перехват главные герои умудряются подкрасться к талибам со спины с ножом - смешно, спят без задних ног по ночам оба - смешно , а как переодеваются в талибов и при этом с американскими часами,берцами и брюками ахха,ощущение заведомой небрежности типо сойдет кругом дурачки.Спец эффекты перестрелок даже в перевозчике лучше, а фильму сколько лет. Ричи совсем испортился, не чувствуется подчерка совсем, жаль. Надежда на Тарантино но этот гений очень редко снимает (
3 июля 2023, 07:47 Ответить
Алексей Макаров 3 июля 2023, 07:48
в ответ на сообщение Ksypanda от 24 мая 2023, 22:41
Оценка
Может просто это вы постоянно напряжены в жизни)
3 июля 2023, 07:48 Ответить
User 4 июля 2023, 17:54
Оценка
Гай Ричи как всегда на высоте 10/10
4 июля 2023, 17:54 Ответить
gridneva2804 5 июля 2023, 17:06
Оценка
Посмотрела дома , чему рада , часто перематывала , пропуская занудные перестрелки
5 июля 2023, 17:06 Ответить
Киноафиша.инфо 5 июля 2023, 17:47
в ответ на сообщение User от 4 июля 2023, 17:54
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
5 июля 2023, 17:47 Ответить
Киноафиша.инфо 5 июля 2023, 17:47
в ответ на сообщение gridneva2804 от 5 июля 2023, 17:06
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
5 июля 2023, 17:47 Ответить
User 7 июля 2023, 00:01
Оценка
Очередной шедевр Гая Ричи !
Все советую от души, очень крутой фильм!
7 июля 2023, 00:01 Ответить
Киноафиша.инфо 7 июля 2023, 10:50
в ответ на сообщение User от 7 июля 2023, 00:01
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
7 июля 2023, 10:50 Ответить
User 11 июля 2023, 17:30
Оценка
Хороший фильм
11 июля 2023, 17:30 Ответить
No Love 15 июля 2023, 14:25
Оценка
Ерундовый фильм честно говоря, совсем неправдивые моменты когда двоя ложат 2-3тыс Талибов, это полный бред. Талибы не какие то булочки в реальной жизни, воевать умеют лучше всех ! Плюс к этому банальный сценарий по сути.
15 июля 2023, 14:25 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 16:18
в ответ на сообщение User от 11 июля 2023, 17:30
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊
15 июля 2023, 16:18 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 16:18
в ответ на сообщение No Love от 15 июля 2023, 14:25
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
15 июля 2023, 16:18 Ответить
User 20 июля 2023, 16:19
Оценка
Фильм шикарный!
20 июля 2023, 16:19 Ответить
Киноафиша.инфо 20 июля 2023, 19:00
в ответ на сообщение User от 20 июля 2023, 16:19
Здравствуйте! Спасибо за отзыв!
20 июля 2023, 19:00 Ответить
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