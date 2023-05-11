Вообще, не очень понятно, зачем писать рецензию, когда режиссер сам заранее все про свой фильм сказал. Гай Ричи, даже если снимет самую сопливую мелодраму в мире, все равно для подавляющего большинства зрителей останется мастером экшена, хитросплетений, странного юмора и бешеного монтажа под забойный саундтрек. Но вот выходит его новый фильм «Переводчик», и постановщик сопровождает его поясняющей мыслью, что у него не было задачи снимать экшен ради экшена. И что если так снимать,…
Это лучший фильм Гая Ричи. Это не фортуна, не гнев человеческий - хотя фильм вполне себе неплох, это не великолепные джентельмены , это абсолютно другой Гай Ричи.
Я такого напряжения от просмотра фильма не испытывала очень давно. Музыка забирается под кожу и будоражит изнутри, съемки и монтаж погружают тебя в безжалостный Афганистан. Ты реально сидишь и не знаешь, что будет дальше, чем все закончится.
Я люблю работы Джилленхола и считаю его хорошим актером, но для меня стал открытие Дар Салим. Он невероятно талантливый актер, который сыграл непростую роль. И моё мнение, что на постере он тоже должен быть . Потому что их с Джейком роли равны, а где-то Дар сыграл даже больше!
Однозначно рекомендую к просмотру, да и сама ещё раз посмотрю. И да, смотреть лучше в кинотеатре!
2 часа в таааком напряженииииии....;порой было трудно усидеть на месте, сопереживая главным героям...Оба героя поразили меня в самое сердце.... Сюжет основан на реальных событиях.... Впечатлена благородством обоих героев.
Хотя жанр боевики-не моя тема, а тем более все, что связано с Афганом, все равно хотела посмотреть этот фильм.
Конечно, такие фильмы хорошо смотреть в удобном, широком кресле и на широком экране, с хорошим качеством звука. Поэтому всегда выбираю просмотр фильмов только в вип-зале, где камерный зал, широкие, удобные кресла, плед и я - один на один с широким экраном, и с теми, кто на этом экране.Предпочтение отдаю, в основном, одному любимому кинотеатру-КАПИТОЛИЮ на Вернадке .
Друзья, однозначно, рекомендую фильм к просмотру. Уверена, что картина не оставит вас безучастным к происшедшему на экране!
Всем приятного и яркого просмотра!
Сама ещё раз обязательно схожу на просмотр данного фильма.
Думаю это из серии чо хотел сказать автор, а хотел он, скорее всего показать всем, кто не в курсе, как работает в ю эс эй её Величество Система))
Плюс в этой сцене есть, т к фильм длинный, в это время можно сбегать в туалет или бар)))
Вы ничего не потеряете, если не посмотрите этот фильм: стандартная история, перенесённая на землю Афганистана в противостояние Талибана (организация, запрещённая в РФ) и американских военных... Впрочем, если и решите пойти - жаль потерянного времени не будет - умеет Голливуд снимать такие фильмы. Это история не про \"супергероев, спасающих мир\".
Все советую от души, очень крутой фильм!
Авторизация по e-mail