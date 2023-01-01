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Книги Просперо
Киноафиша Фильмы Книги Просперо Книги Просперо, 1991: актеры и роли
Prospero's Books Книги Просперо 1991 / Великобритания / Нидерланды / Франция / Италия / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Книги Просперо, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Гринуэй Питер Гринуэй Peter Greenaway
В ролях
Джон Гилгуд Джон Гилгуд John Gielgud Мишель Блан Мишель Блан Michel Blanc Эрланд Юзефсон Erland Josephson
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