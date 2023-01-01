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История моей жены История моей жены
Киноафиша Фильмы История моей жены История моей жены, 2021: актеры и роли
The Story of My Wife История моей жены 2021 / Венгрия / Франция / Италия / Германия
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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История моей жены, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ильдико Эньеди Ильдико Эньеди Ildikó Enyedi
В ролях
Леа Сейду Леа Сейду Léa Seydoux Луи Гаррель Луи Гаррель Louis Garrel Луна Ведлер Луна Ведлер Luna Wedler Жасмин Тринка Жасмин Тринка Jasmine Trinca Ульрих Маттес Ульрих Маттес Ulrich Matthes
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